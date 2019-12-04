Азербайджанская община Нагорного Карабаха прокомментировала заявление Сергея Лаврова

Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики выступила с заявлением.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Как известно, в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Баку в центре внимания находился вопрос урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Министр иностранных дел России особенно подчеркнул необходимость восстановления прямых контактов между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха, и назвал эту тему очень перспективной. С.Лавров также подчеркнул важность того, что в любом случае всему населению Нагорного Карабаха предстоит совместно определить как им жить в будущем.

Слово "население", использованное в названном заявлении С.Лаврова, соответствует духу подобных заявлений азербайджанской общины Нагорного Карабаха. Как ранее неоднократно указывалось в наших предыдущих заявлениях, мы сторонники восстановления совместного мирного проживания с армянской общиной в Нагорно-Карабахском регионе после вывода войск Армении с оккупированных территорий, возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои родные земли и восстановления международно признанных границ нашей страны.

Пока коренные азербайджанские жители Нагорного Карабаха не вернутся на свои земли, о развитии региона в какой бы то ни было форме не может быть и речи. Наша высшая цель - вернуться на свою родину, восстановить разрушенное историческое, культурное и религиозное наследие и обеспечить мирную и счастливую жизнь жителей в Нагорном Карабахе. Только в этом случае можно установить справедливый и прочный мир в нашем регионе".