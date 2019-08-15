Азербайджанская община Нагорного Карабаха направила письмо протеста правительству Австралии

Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики направила письмо протеста правительству и законодательному органу Австралии в связи с визитом "членов" незаконного сепаратистского режима, созданного в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, в Австралию и проведением встреч в рамках данного визита.

В письме, поступившем в Report, говорится, что визит в Австралию "членов" незаконного режима прямо противоречит официальной позиции правительства Австралии.

"Правительство Австралии заявило, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и данная позиция неизменна. Заявляем, что в результате военной агрессии Армении против Азербайджана в Нагорном Карабахе была осуществлена этническая чистка, сотни тысяч наших соотечественников были изгнаны со своих земель. Сегодня армянская диаспора пропагандирует в Австралии незаконный режим и старается легитимировать результаты оккупации. В такой момент "доброе отношение" некоторых официальных лиц Австралии к "членам" незаконного режима, мы, азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики, считаем неприемлемым", - отмечается в письме.

Письмо подписали руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики Турал Гянджалиев, члены правления Флора Гасымова, Асиф Джахангиров, Эльчин Ахмедов, Дурдана Агаева, Хатира Велиева, Самира Гусейнова, Нигяр Мовсумлу и др.