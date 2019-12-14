Азербайджанская община Нагорного Карабаха направила письмо депутатам Европарламента

Члены азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики направили письмо 751 депутату Европарламента.

Как сообщили Report в общине, в письме члены общины выразили уверенность, что представленные в Европарламенте депутаты не колеблясь примут решение, направленное на восстановление и защиту прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, возвращение их на родные территории, продемонстрируют, что занимают справедливую позицию.

В письме отмечается, что права человека универсальны и не могут применяться избирательно в отношении азербайджанской общины Нагорного Карабаха: "У нас есть право возвратиться на родину, получить обратно свое имущество, достойно проживать на земле своих предков без страха быть убитыми или подвергнутыми этнической чистке. Мы открыто заявляем о намерении мирного проживания с армянской общиной Нагорного Карабаха в рамках международно признанных границ Азербайджана. Мы уверены, что прямой диалог между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха поможет в будущем создать условия для мира и процветания. Это, в то же время, внесет вклад в урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе международного права и принципов".