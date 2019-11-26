Турал Гянджалиев: Азербайджанская община Нагорного Карабаха готова к переговорам с армянской общиной

"Азербайджанская община Нагорного Карабаха готова к переговорам с армянской общиной".

Как сообщает Report, об этом председатель Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики Турал Гянджалиев сказал на пресс-конференции по итогам встреч, проведенных членами общины во время визитов в американский город Лос-Анджелес и турецкий город Анкара.

По его словам, если поступит предложение, община готова провести диалог с противоположной стороной: "Визит азербайджанских журналистов в Нагорный Карабах и Армению, а армянских журналистов в Азербайджан был очень важен для переговорного процесса. Продолжение этого процесса может привести к продвижению. Если в рамках этого процесса будет предложена встреча, взаимные визиты азербайджанской и армянской общин, мы готовы к этим встречам, диалогу и поддерживаем такое предложение".