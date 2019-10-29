Азербайджанская община распространила заявление в связи с незаконным визитом педагогов французского университета в Карабах

Общественное объединение "Азербайджанская община нагорно-карабахского региона" распространило заявление с протестом против незаконного визита в Карабах профессорско-преподавательского состава французского университета Лиль.

В поступившем в Report из Общины заявлении говорится:

"При организации "партии" "Свободная Родина", созданной сепаратистским режимом в Нагорном Карабахе, профессорско-преподавательский состав французского университета Лиль незаконно посетил оккупированные Арменией азербайджанские территории. По информации армянских СМИ, в состав делегации вошли представители различных сфер науки. В ходе незаконного визита сотрудники университета Лиль посетили "Шушинский технологический университет", озвучили мысли о будущих "связях".

Азербайджанская община нагорно-карабахского региона сообщает, что воспринимает незаконный визит профессорско-преподавательского состава имеющего древние традиции университета Лиль на оккупированные территории Азербайджана как безответственность и неуважение к международному праву. Осведомлены ли педагоги и профессора университета Лиль о позиции Франции отномительно территориальной целостности Азербайджана и о том, что Нагорный Карабах является составной частью Азербайджана? Если нет, это действительно позорно для людей науки.

С другой стороны, Франция, как член Минской группы ОБСЕ, осуществляет посредническую миссию между Арменией и Азербайджаном. При таком положении вещей незаконный визит в Нагорный Карабах педагогов и профессоров университета Лиль ставит под сомнение авторитет посредника как беспристрастной стороны.

Мы, как Азербайджанская община нагорно-карабахского региона, доводим до сведения руководства французского университета Лиль свой протест".