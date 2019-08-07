Глава азербайджанской общины Карабаха: Пашинян осуществляет агрессорскую политику

"Лица, совершившие незаконную поездку на оккупированные территории Азербайджана в связи с проводимыми там "пан-армянскими играми", могут быть включены Министерством иностранных дел в "черный список".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил руководитель азербайджанской общины нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики Турал Гянджалиев, комментируя проводимые на оккупированных территориях Азербайджана "пан-армянских игр".

Т.Гянджалиев подчеркнул, что эти игры проводятся на территории, где были нарушены основные права изгнанной со своих территорий азербайджанской общины и осуществлена политика этнической чистки.

Он сказал, что заявление общины в связи с проведением "пан-армянских игр" на оккупированных территориях Азербайджана направлено и в международные организации: "Как известно, 5 августа 2019 года на оккупированных территориях Азербайджана состоялась "церемония открытия" т.н. "пан-армянских игр". На "церемонии открытия", проведенной с участием Армении и преступной структурой, осуществлявшей деятельность на территории нашей страны, выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян. В своем выступлении Никол Пашинян в очередной раз продемонстрировал политику оккупации против нашей страны, не воздерживаясь даже от публичного заявления по поводу проводимой агрессорской политики. Мы осуждаем выступление Пашиняна".

Т.Гянджалиев сказал, что с приходом к власти в Армении Пашинян, позиционировал себя как демократичная личность: "Однако теперь, после своих высказываний, он проявил себя политиком-агрессором".