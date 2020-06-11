Азербайджанская община Карабаха направила организаторам Каннского фестиваля письмо

Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана направила организаторам Каннского кинофестиваля письмо-протест.

Об этом Report сообщили в Общине.

В письме выражается протест азербайджанской общины Нагорного Карабаха против показа на Каннском кинофестивале армянского фильма "Если будет ветер" (Si le vent tombe). Было отмечено, что фильм снят незаконно на оккупированных Арменией территориях Азербайджана.

В письме подчеркивается о принадлежности показанного в фильме Ходжалинского аэропорта Азербайджану и его незаконном восстановлении Арменией после оккупации. В то же время организаторов фестиваля проинформировали об оккупации Арменией части территорий Азербайджана, изгнании со своей родины более миллиона человек и невозможности возвращения этих людей в свои дома уже около 30 лет.

В заключение была выражена надежда на восстановление справедливости.