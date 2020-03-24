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Азербайджанская армия пресекла вражескую провокацию

​Азербайджанская армия пресекла вражескую провокацию

В настоящее время в данном направлении продолжается перестрелка

Подразделения вооруженных сил Армении, пытаясь совершить провокацию, грубо нарушили режим прекращения огня в Геранбойском направлении линии фронта.

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, за счет бдительности наших подразделений был ликвидирован один вражеский военнослужащий. Уже около суток тело убитого военнослужащего находится на территории между траншеями войск двух сторон.

В настоящее время в данном направлении продолжается перестрелка, ситуация находится под контролем наших подразделений.

Министерство обороны заявляет, что ответственность за напряжение ситуации на линии фронта лежит на армянской стороне.

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