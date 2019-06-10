Французский эксперт: Азербайджанки-вынужденные переселенцы хотят вести диалог с армянками из Карабаха

"Изгнанные из Армении, а также оккупированных Арменией Нагорного Карабаха и 7-ми прилегающих районов азербайджанские женщины - беженцы и вынужденные переселенцы, хотят вернуться в свои дома".

Как сообщает французское бюро Report, об этом сказала бывший член Европарламента, профессор французского Института перспектив и безопасности в Европе (İPSE) Патриция Лалонд.

"Когда я была в Азербайджане, я встречалась с женщинами из числа беженцев и вынужденных переселенцев. Эти женщины неоднократно говорили нам, что хотят вернуться в Карабах, в свои дома. Они все еще не могут привыкнуть к новым условиям. У азербайджанских вынужденных переселенок нет никакой ненависти к армянским женщинам. У них чувствовалась ностальгия, психологическая травма от пережитого. Эта травма особенно ясно наблюдалась у женщин, ставших свидетелями Ходжалинской трагедии", - отметила она.

Французский эксперт отметила, что азербайджанские вынужденные переселенки выразили желание провести диалог с армянками из Нагорного Карабаха: "Они верят, что если наладится диалог с армянками, то и между двумя общинами возникнет перемирие. Они хотят наладить диалог с армянками и создать комитет. Азербайджанское правительство в данном вопросе поддерживает женщин".

П.Лалонд отметила, что международные организации высоко ценят меры, принимаемые правительством Азербайджана в сфере улучшения условий беженцев и вынужденных переселенцев: "Среди работ, выполняемых в Азербайджане в сфере защиты прав женщин, заслуживает похвалы внимание, уделяемое беженкам и вынужденным переселенкам. Азербайджанское правительство очень заботится о вынужденных переселенках. Я была в здании, построенном в Саатлинском районе для вынужденных переселенцев, и являюсь свидетелем создания здесь всех условий. В 2003 году президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил, что в стране не должно оставаться палаточных лагерей и вынужденные переселенцы должны быть переселены в новые поселки. И вправду, спустя 4 года, т.е. в 2007 году палаточные лагеря были ликвидированы. Международные организации поддерживают политику Азербайджана, проводимую ради благосостояния и защиты вынужденных переселенцев. Об этом говорится и в международных документах, в том числе в отчете, подготовленном Европарламентом в июле 2018 года".

Французский профессор подчеркнула, что перед азербайджанским государством сегодня стоят две большие задачи: "Первая – добиться возвращения на свои земли, дома вынужденных переселенок, второе – урегулировать нагорно-карабахский конфликт, добиться мира".