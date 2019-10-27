Азербайджанка поставила Владимира Познера в сложное положение в США - ВИДЕО

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер, известный проармянскими взглядами, попал в сложное положение в одном из своих выступлений в Калифорнии (США) после вопроса молодой азербайджанки из Нагорного Карабаха Арзу Мамедовой.

Представившись, девушка отметила, что в Азербайджане в согласии живут многие народы, в том числе евреи, и дискриминации в их отношении нет. Она обратила внимание на то, что журналисты, в частности, такого уровня, должны быть беспристрастными.

"Нагорный Карабах – территория, официально оккупированная Арменией. Имеется ряд резолюций ООН, которые требуют безоговорочного освобождения оккупированных земель Азербайджана. Ни одна страна в мире, в том числе и Армения, не признает Нагорный Карабах независимым", - подчеркнула А.Мамедова.

Она добавила, что азербайджанцы и армяне годы жили в Нагорном Карабахе, и в Баку до сих пор находится армянская церковь.

"Поддерживая Армению, вы рукоплещете убийцам женщин и детей, тем самым дискриминируя тысячи азербайджанцев, вынужденных переселенцев, в том числе меня и мою семью", - заявила А.Мамедова, попробовав уточнить, где же проходит линия между свободой слова и ненавистью.

В.Познер же умудрился заявить, что Нагорный Карабах – это... официально признанная территория Армении, однако, А.Мамедова, напомнила ему и присутствующим, что это официально признанная территория Азербайджана.