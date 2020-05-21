Азербайджанцы в Ереване разоблачили некомпетентность спецслужб Армении - ВИДЕО

В социальных сетях распространились видеокадры, которые как утверждаются, сняты двумя азербайджанцами в столице Армении, Ереване.

Как передает Report, на видеозапись попала беседа этих двух лиц на азербайджанском и русском языках.

"Мы вновь в древнем азербайджанском городе Иреване. Из-за закрытия въезда-выезда в страну мы остались тут. Мы поздравляем соотечественников с наступающим Днем республики – 28 мая, и обещаю всем, что очередное видео сниму в древнем азербайджанском городе Шуша. Отсюда я обращаюсь к спецслужбам Армении, что они категорически не умеют работать", – сказал автор видеосъемки.