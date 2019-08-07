Азербайджанцы России требуют запретить съемку провокационного фильма про Нагорный Карабах

Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Московской области обратилась к министру культуры Россиии Владимиру Мединскому с просьбой запретить кинокомпании «Вега-фильм» снять пропагандистскую картину про Нагорный Карабах. Об этом российскому бюро Report заявил председатель РНКАА МО Эльшан Ибрагимов.

В СМИ появилась информация о том, что российская кинокомпания «Вега-фильм» собирается снять фильм «Вальтер» армянского режиссера и художника, уроженца города Ханкенди (ред. административного центра оккупированного Нагорно-Карабахского региона Азербайджана) Роберта Дэфа. В главной роли будет играть французский актер Биби Насери (Bibi Naseri) – младший брат звезды фильма «Такси» Сами Насери (Samy Naseri). Действие фильма происходит в 90-х годах XX века и развивается на фоне нагорно-карабахского конфликта. В настоящее время фильм представлен на утверждение в министерство культуры России.

В своем письме председатель РНКАА МО Эльшан Ибрагимов отмечает, что благодаря привлечению брендовых актеров, режиссер пытается вывести фильм на большие экраны, что может серьезно отразиться на переговорном процессе. Также это является провокацией внешних сил, старающихся посеять семена вражды между братскими народами России и Азербайджана.

"Мы, как налогоплательщики РФ, считаем недопустимым реализацию этого проекта, демонстрирующего поддержку армянского сепаратизма, оккупации территорий Азербайджана за счет средств из бюджета Министерства культуры РФ!", - заявил Эльшан Ибрагимов.

"Будучи сама страной-агрессором, Армения благодаря этой картине представит армян Карабаха исключительно жертвами положения. Расчет сделан на то, что мировой аудитории не до исторических фактов, не до резолюций Совета Безопасности ООН, ей нужен красивый сценарий, душевная история, затрагивающая чувства, и человеческая драма, судьбы, слезы", - отметил он.

Игбал Рустамов