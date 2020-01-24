Азербайджанцы Москвы предотвратили показ провокационного армянского фильма

Азербайджанская община Москвы выступила против показа в кинотеатре "Победа" провокационного экстремистского фильма "Мистическая страна - Аран", которая должна была состояться 26 января.

"Мы как Азербайджанская община Москвы, узнав о показе данного провокационного фильма, сразу же обратились и к руководству кинотеатра "Победа" и непосредственно в Департамент культуры правительства Москвы с требованием отказаться от показа фильма".

Об этом корреспонденту российского бюро Report, заявил председатель азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев.

"Также члены нашей организации обратились в Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ с призывом проверить легальность показа данного фильма на территории Российской Федерации. Мы подключили к этому и региональные диаспорские организации, которые не допустят показа фильма в других городах страны", - сказал Тагиев.

Отметим, что картина посвящена 30-летию новооткрытия так называемой Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви. Автор идеи - архиепископ Паргев Мартиросян, режиссер – Грант Мовсисян, генеральный продюсер – Артур Джалалов.

Напомним, что ранее в Казахстане был отменен показ фильма армянского режиссера Айка Арутюняна "Западная Армения, потерянная родина" из-за обращения посольства Азербайджана в республике к организаторам мероприятия.