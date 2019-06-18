Бахар Мурадова: Азербайджан является пространством для принятия решений в условиях диалога и сотрудничества

"Мы должны признать, что без мира невозможно стабильное развитие. Кроме того, стабильное развитие вносит свой вклад в воцарение справедливого мира. Азербайджан всегда проявлял инициативу по объединению международной общественности в этом направлении и созданию новых институтов".

Как сообщает Report, об этом на XVI Бакинской международной конференции на тему "Роль омбудсменов в достижении справедливого мира и целей устойчивого развития" сказала вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова.

По ее словам, Азербайджан является подходящей страной для проведения таких практик: "Поскольку наша страна всегда была пространством для обсуждения и принятия решений, касающихся ведения борьбы за безопасность в условиях диалога и сотрудничества. Если бы была создана структура, которая собрала бы омбудсменов и была способна решить проблемы международного сообщества, этот орган мог бы внести свою лепту в решение международных проблем".