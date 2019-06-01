Хикмет Гаджиев: Азербайджан вновь донес свою позицию до сопредседателей

"В рамках визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион состоялась их встреча с президентом Ильхамом Алиевым, на которой Азербайджан вновь донес свою позицию по конфликту".

Об этом Report заявил завотделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Сопредседатели также провели встречу с представителями Общественного объединения "Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана", в ходе которой ознакомились с чаяниями и пожеланиями общины, был обсужден вопрос возвращения на родные земли", - отметил Х.Гаджиев.

Отметим, что 27 мая посредники прибыли в регион, сразу же направившись в Армению. В этот же день они встретились с министрами иностранных дел и обороны Армении, а 29 мая переговорили в оккупированном Ханкенди с главой сепаратистского режима Бако Саакяном.

30 мая сопредседатели прибыли в Баку, где провели ряд встреч по нагорно-карабахскому урегулированию. На встречах, в которых участвовал и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик, была также обсуждена ситуация на линии соприкосновения войск.