Азербайджан простился с погибшим солдатом - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Азербайджанский солдат-пограничник Ибрагим Велиев, погибший во время предотвращения провокации, учиненной ВС Армении, предан земле.

Как сообщает Верхне-Ширванское бюро Report, солдат был похоронен в Аллее шехидов в Зардабском районе.

*** 10:49

Началась церемония прощания с Велиевым Ибрагимом Алемшах оглу, погибшим при пресечении на границе провокации ВС Армении 24 февраля.

Как сообщает Report, церемония проходит во дворе управления водоканала в Зардабском районе, где разместилась семья погибшего.

В церемонии прощания участвуют члены семьи погибшего, представители Государственной пограничной службы, руководство Исполнительной власти Зардабского района, сотрудники Зардабского и Кельбаджарского районных отделений Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу, представители общественности.

Тело шехида будет предано земле в Аллее шехидов в Зардабском районе.

24 февраля была предотвращена попытка диверсии подразделений ВС Армении близ села Коти Ноемберанского района в направлении села Гушчу Айрым Газахского района. Враг понес тяжелые потери, был тяжело ранен офицер, убит еще один военнослужащий.

При предотвращении провокации врага, диверсионная группа которого использовала гранатометы и другое крупнокалиберное оружие, героически погиб солдат-пограничник Велиев Ибрагим Алемшах оглу.

И.Велиев родился в Кельбаджарском районе, после оккупации которого члены его семьи, ставшие вынужденными переселенцами, поселились в Зардабском районе, в здании управления районного водоканала. И.Велиев 2001 г.р. был призван на воинскую службу в октябре прошлого года.

У проживавшего в селе Моллабайрамлы Кельбаджарского района Ибрагима Велиева есть старшая сестра и младший брат.

Семья Велиевых с 1993 года проживала в здании управления водоканала, отец покойного военнослужащего Алемшах Велиев тяжело болен.