Азербайджан простился с погибшим солдатом - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский солдат-пограничник Ибрагим Велиев, погибший во время предотвращения провокации, учиненной ВС Армении, предан земле.
Как сообщает Верхне-Ширванское бюро Report, солдат был похоронен в Аллее шехидов в Зардабском районе.
*** 10:49
Началась церемония прощания с Велиевым Ибрагимом Алемшах оглу, погибшим при пресечении на границе провокации ВС Армении 24 февраля.
Как сообщает Report, церемония проходит во дворе управления водоканала в Зардабском районе, где разместилась семья погибшего.
В церемонии прощания участвуют члены семьи погибшего, представители Государственной пограничной службы, руководство Исполнительной власти Зардабского района, сотрудники Зардабского и Кельбаджарского районных отделений Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу, представители общественности.
Тело шехида будет предано земле в Аллее шехидов в Зардабском районе.
24 февраля была предотвращена попытка диверсии подразделений ВС Армении близ села Коти Ноемберанского района в направлении села Гушчу Айрым Газахского района. Враг понес тяжелые потери, был тяжело ранен офицер, убит еще один военнослужащий.
При предотвращении провокации врага, диверсионная группа которого использовала гранатометы и другое крупнокалиберное оружие, героически погиб солдат-пограничник Велиев Ибрагим Алемшах оглу.
И.Велиев родился в Кельбаджарском районе, после оккупации которого члены его семьи, ставшие вынужденными переселенцами, поселились в Зардабском районе, в здании управления районного водоканала. И.Велиев 2001 г.р. был призван на воинскую службу в октябре прошлого года.
У проживавшего в селе Моллабайрамлы Кельбаджарского района Ибрагима Велиева есть старшая сестра и младший брат.
Семья Велиевых с 1993 года проживала в здании управления водоканала, отец покойного военнослужащего Алемшах Велиев тяжело болен.