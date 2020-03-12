Азербайджан представил в ООН документ о сумгайытских событиях

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Правительство Азербайджана представило в Генассамблею и Совбез ООН документ о сумгайытских событиях февраля 1988 года.

Как сообщает Report, об этом отмечается на странице Министерства иностранных дел в Twitter.

В документе подчеркивается, что официальное расследование подтвердило, что события февраля 1988 года были разработаны и осуществлены армянскими экстремистскими организациями для дискредитации Азербайджана и сокрытия Арменией незаконной оккупации.

Документ был представлен в Генассамблею ООН постоянным представителем Азербайджана при ООН послом Яшаром Алиевым.

Отметим, что в результате сумгайытских событий 27-29 февраля 1988 года были убиты 32 граждан Азербайджана, в том числе 6 азербайджанцев и 26 армян, ограблены сотни квартир, разрушены свыше 50 культурно-бытовых объектов.