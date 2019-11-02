Азербайджан передал послу США ноту протеста

В связи с визитом в США представителя сепаратистского режима, созданного в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, Масиса Маиляна посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер был вызван в Министерство иностранных дел (МИД), где ему была вручена нота протеста.

Как сообщили Report в пресс-службы МИД, в ноте выражен протест выдаче виз властями Соединенных Штатов представителям сепаратистского режима, было отмечено, что это подрывает мирный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Подчеркнуто, что разрешение на осуществление подобных визитов противоречит обязательствам США по мандату сопредседателя Минской группы ОБСЕ, а также основополагающим принципам международного права, таким как уважение суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ.

"МИД доводит до сведения американской стороны свои ожидания, что США как важный и ответственный член международного сообщества твердо поддерживая принципы, закрепленные в Уставе ООН, внесут серьезный вклад в реализацию резолюций Совета Безопасности ООН от 1993 года по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и воздержатся от любых шагов, которые могут оказать негативное влияние на процесс урегулирования конфликта",- говорится в заявлении МИД.

В свою очередь Посол Эрл Литценбергер, отметил что им известно о приеме некоторыми членами Конгресса в Вашингтоне визитеров из Нагорного Карабаха, и что США поддерживают процесс Минской группы ОБСЕ и не признают режим в Нагорном Карабахе.