Эльмар Мамедъяров: Азербайджан ожидает от международной общественности принятия мер в отношении Армении

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"На фоне усилий по обеспечению мира и безопасности во всем мире, Азербайджан все еще страдает от агрессии соседней Армении, в результате чего были оккупированы 20% международно признанных территорий нашей страны, в их числе Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов, 1 миллион азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, подверглись этническим чисткам, на оккупированных землях армянами уничтожены многочисленные исторические, культурные и религиозные памятники Азербайджана ".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на 14-м саммите Тихоокеанского альянса в Лиме.

"К сожалению, посредническая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пока не способствовала освобождению оккупированных территорий и восстановлению территориальной целостности Азербайджана. Наша страна, приверженная мирному урегулированию конфликта и принимающая активное участие в переговорном процессе под эгидой ОБСЕ, ожидает от международной общественности принуждения страны-оккупанта к выполнению резолюций Совбеза ООН по выводу армянских оккупационных сил с захваченных территорий ", - отметил Э.Мамедъяров.