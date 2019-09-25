Фарид Шафиев: Азербайджан и Армения вступили в "пост-переговорный" период по Карабаху

"Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении 24 сентября носила формальный характер. Очевидно, что мы вступили в "пост-переговорный" период, наступление которого следовало ожидать в свете радикальных и популистских заявлений премьера-министра Армении Никола Пашиняна, прозвучавших за последние несколько месяцев".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

По его словам, в свете убийства азербайджанского военнослужащего на линии соприкосновения 22 сентября, то есть накануне намеченных переговоров, создается впечатление, что армянское руководство всячески провоцирует широкомасштабные военные столкновения. "Представляется, что на фоне глубокого внутриполитического кризиса в Армении – речь идет как о борьбе партии Пашиняна с прежним руководством страны, так и о внутрипартийных разборках после отставок руководителей силовых структур, и даже о расколе внутри армянской церкви – премьер-министр Армении желает новой войны с целью мобилизации общества для борьбы с внешним врагом. Кредит, выданный «революции» исчерпывается, и международное сообщество не должно вводить себя в заблуждении в отношении истинных намерениях армянского руководства, которая, прикрываясь лозунгами о демократизации, провозглашает аннексию территории соседнего государства свершенным фактом".

Комментируя чем чреват "пост-переговорный" период, глава ЦАМО отметил, что переговоры, объектом которых было определение статуса Нагорно-карабахского региона Азербайджана согласно мандату Минской группы ОБСЕ, становятся бессмысленными, добавив, что в этих условиях приходиться думать о "других способах решения проблемы".

"Апрельские события 2016 года продемонстрировали нарастающий военный потенциал Азербайджана и вместе с тем, указали на некоторые геополитические препятствия, которые могут измениться в свете растущего экономического потенциала Азербайджана и его укрепляющегося статуса надежного и долгосрочного партнера на региональном и глобальном уровне.

Страна, которая не видит смысла в переговорах, будет и дальше наращивать свой военный потенциал, экономическую мощь, людские ресурсы, в том числе в области дипломатии и науки. Расширяющаяся география региональных проектов, которая продвигается Азербайджаном на фоне углубляющейся изоляции Армении, является еще одним фактором, которая должна побудить Ереван подумать о будущем своего населения и отказаться от националистических проектов, характерных для середины 20 века. Эти проекты сгубили их создателей в прошлом, так произойдет и в будущем", - резюмировал Ф. Шафиев.