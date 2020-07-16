Азербайджанский солдат стал шехидом, уничтожено около 20 единиц живой силы противника

Азербайджанский солдат стал шехидом, уничтожено около 20 единиц живой силы противника

16 июля с 05:45 на Товузском направлении азербайджано-армянской госграницы идут активные боевые операции.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

В длящихся до сих пор боях уничтожено около 20 единиц живой силы противника, 1 единица бронетехники, 1 средство радиоэлектронной борьбы, точечными ударами уничтожены боевые посты и опорный пункт.

В ходе боя погиб солдат-срочник Азербайджанской армии Исмайлов Назим Афган оглу.

"Руководство Минобороны выражает соболезнования семье шехида.

Наши подразделения принимают ответные меры для предотвращения боевой активности противника", - заявили в минобороны.