Президент Азербайджана: "Азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией"

Нагорный Карабах является исторической землей Азербайджана, и территориальная целостность страны должна быть восстановлена.

Как передаёт Report, об этом 23 мая заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии ифтара по случаю священного месяца Рамазан в резиденции председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.

Коснувшись армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Президент Ильхам Алиев еще раз заявил, что Нагорный Карабах является нашей исторической землей и что территориальная целостность нашей страны должна быть восстановлена. «Азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией», - сказал глава государства, отметив, что восстановление села Джоджуг Марджанлы и строительство там аналога Шушинской мечети являются олицетворением несгибаемого духа нашего народа.

Он подчеркнул, что в Азербайджане охраняются исторические, религиозные памятники, а в последние годы построены и отремонтированы сотни мечетей. На самом высоком уровне в нашей стране регулируются и межрелигиозные отношения. Весь мир знает и принимает эти реалии. Сегодня Азербайджан стал центром проведения межрелигиозного диалога в мировом масштабе. Президент Ильхам Алиев сказал, что успешное, устойчивое развитие Азербайджана будет обеспечено и впредь, все стоящие перед страной задачи будут выполнены.

Затем был дан ифтар.