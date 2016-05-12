Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 130 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Паравакар, Беркабер и на безымянных высотах Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, селе Гызылгаджилы и на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селах Айгедзор, Мосесгех, Чинари Бердского района, - позиции, расположенные в селах Мунджуглу, Алибейли, Агбулаг Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Чилябурт, Гёйарх Тертерского района, Шихлар, Сарыджалы, Кянгярли, Новрузлу, Нямирли, Мярзили, Гарагашлы, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 136 огневых ударов по позициям и окопам врага.