Азербайджанские вооруженные силы нанесли 111 огневых ударов по позициям врага

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 111 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Чинари, Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах и в селах Агбулаг, Агдам, Алибейли Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Гёйарх, Чилябурт, Чайлы, Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Баш Гарвенд, Джавахирли, Новрузлу, Сарыджалы, Кянгярли, Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 111 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.