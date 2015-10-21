Азербайджанские вооруженные силы нанесли 105 огневых ударов по позициям врага

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения по различным направлениям фронта 102 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах и в селе Паравакар Иджеванского района обстреляли азербайджанские позиции на безымянных высотах Газахского района, селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, с позиций, расположенных в селах Могасех, Чинари Бердского района, - позиции, расположенные в селах Агдам, Коханаби Тертерского района, с позиций расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Горанбойского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Гёйарх, Ярымджа, Чайлы Тертерского района, Кянгярли, Сарыджалы, Новрузлу, Шураабад, Гарагашлы, Мярзили, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 105 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.