Азербайджанские войска выдвинулись на новые позиции в Ходжавенде, Губадлы и Лачине

24 октября в течение дня и в ночь на 25 октября с разной интенсивностью продолжались боевые действия на линии фронта в направлениях Агдаре, Ходжавенда, Физули, Гадрута, Губадлы и Лачина

24 октября в течение дня и в ночь на 25 октября с разной интенсивностью продолжались боевые действия на линии фронта в направлениях Агдаре, Ходжавенда, Физули, Гадрута, Губадлы и Лачина.

Как передает Report со ссылкой на министерство обороны, враг обстреливал азербайджанские войска из стрелкового оружия, танков, минометов и артиллерии.

Подразделения азербайджанской армии продолжили боевые действия на основных направлениях в соответствии с оперативным планом и расширили контролируемые территории.

Азербайджанские войска ослабили сопротивление врага в Ходжавендском, Губадлинском и Лачинском районах фронта и выдвинулись на новые позиции в различных направлениях.

В результате обстрела частями азербайджанской армии подразделений ВС Армении в направлении Агдере и Ходжавенда враг понес большие потери в живой силе убитыми и ранеными. Выяснилось, что у врага заканчиваются боеприпасы, а артиллерия вышла из строя.

Подведенные в направлении Губадлы подразделения 1-го батальона 543-го полка ВС Армении отступили, понеся потери в живой силе и военной технике.

Большая часть призывников, отправленных в Нагорный Карабах из поселка Цахкадзор Котайкской области Армении, была уничтожена точным огнем азербайджанских подразделений.

В результате действий азербайджанской армии в различных направлениях фронта было уничтожено значительное количество живой силы противника, а также 2 танка, 2 БМП, 4 гаубицы Д-30, 1 пушка 2А36 "Гиацинт-Б", 7 единиц автомобильной техники.



В настоящее время боевые действия продолжаются на всей линии фронта. Азербайджанские войска контролируют оперативную обстановку.