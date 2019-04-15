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Организуют визиты азербайджанских и армянских журналистов в Баку и Ереван

Азербайджанские и армянские журналисты посетят Баку и Ереван
© Report/ Elchin Murad

"Будут организованы визиты азербайджанских и армянских журналистов в Баку, Ереван и Нагорный Карабах". 

Как сообщает российское бюро Report, об этом в заявлении журналистам сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров

По его словам, договоренность была достигнута на встрече с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном в Москве: "Кроме того, достигнута договоренность об обеспечении безопасности населения, занимающегося сельским хозяйством в населенных пунктах близ линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск. Хотелось бы верить, что армянская сторона отнесется к этому с уважением и создаст возможность жителям работать на своих землях". 

Игбал Рустамов

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