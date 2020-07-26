О нас
Report Georgia

Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона распространила заявление

Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона распространила заявление На фоне военной агрессии Вооруженных сил Армении в направлении Товузского района Азербайджана радикальные армянские группировки организовали варварские нападения на наши дипломатические представительства и соотечественников в разных странах мира.
Нагорно-карабахский конфликт
310
26 июля 2020 г. 09:45
Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона распространила заявление

"На фоне военной агрессии Вооруженных сил Армении в направлении Товузского района Азербайджана радикальные армянские группировки организовали варварские нападения на наши дипломатические представительства и соотечественников в разных странах мира. Все это является результатом политики азербайджанофобии, проводимой руководством Армении в течение многих лет, и нынешнее правительство Пашиняна также поощряет это".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона.

"Кампании ненависти, нацеленные на азербайджанцев в прошлом, привели к этнической чистке азербайджанского народа от его исконных земель, где они проживали веками. К сожалению, сейчас мы являемся свидетелями очередной кампании ненависти против азербайджанского народа. Но, прививая ненависть к нам, планы армянского руководства по захвату новой территории у Азербайджанской Республики на этот раз потерпят полную неудачу и окажут противоположный эффект.

Наши заявления и призывы в поддержку урегулирования армяно-азербайджанского конфликта были не только отвергнуты Арменией, но даже наше существование было опровергнуто, и подручные армянского руководства подвергли нас ненавистными сообщениями.

Нас чрезвычайно вдохновляет гражданская позиция наших соотечественников по всему миру. Мы гордимся всеми нашими азербайджанскими братьями и сестрами, которые твердо стоят перед армянами с мышлением АСАЛА, которые с ненавистью смотрят на азербайджанский флаг как в окопах, так и за рубежом! Мы призываем наших дорогих соотечественников вести себя хладнокровно и не идти на армянские провокации, и защитить себя от возможных армянских террористических атак", - говорится в заявлении общины.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması bəyanat yaydı
823x150

Новости партнеров

Самое читаемое

В Конгрессе США приняты две поправки в пользу Азербайджана
В Конгрессе США приняты две поправки в пользу Азербайджана
21 июля 2020 г. 14:50
В США армяне напали на азербайджанцев, есть пострадавшие
ФотоВ США армяне напали на азербайджанцев, есть пострадавшие
22 июля 2020 г. 06:42
Азербайджан требует от Сербии объяснений о поставках минометов в Армению
Азербайджан требует от Сербии объяснений о поставках минометов в Армению
20 июля 2020 г. 15:35
У МИД Грузии потребовали объяснений в связи с доставкой в Армению оружия и боеприпасов
У МИД Грузии потребовали объяснений в связи с доставкой в Армению оружия и боеприпасов
20 июля 2020 г. 14:46
Дочь Национального Героя Азербайджана выступила с заявлением перед зданием ООН
ФотоДочь Национального Героя Азербайджана выступила с заявлением перед зданием ООН
19 июля 2020 г. 19:58
Стало известно число новых случаев заражения COVID-19 в Азербайджане
Стало известно число новых случаев заражения COVID-19 в Азербайджане
21 июля 2020 г. 21:14
В Баку написавший сообщение молодой женщине полицейский уволен с работы
В Баку написавший сообщение молодой женщине полицейский уволен с работы
22 июля 2020 г. 12:16
Французские парламентарии обратились к Макрону по поводу армянской агрессии
Французские парламентарии обратились к Макрону по поводу армянской агрессии
25 июля 2020 г. 03:15
Азербайджан потерял 24 врачей из-за коронавируса – СПИСОК 
Азербайджан потерял 24 врачей из-за коронавируса – СПИСОК 
19 июля 2020 г. 11:54
В Азербайджане студент университета скончался от пневмонии
ФотоВ Азербайджане студент университета скончался от пневмонии
22 июля 2020 г. 18:09
396x350

Последние новости

11:38
В России выявили 5765 новых случаев коронавируса В регионе
11:36
Матч "Манчестер Сити" - "Реал" находится под угрозой Футбол
11:29
Число смертей от коронавируса в Армении достигло 710 В регионе
11:15
ГЭЦ обратился к абитуриентам Наука и образование
10:58
В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 20 тысяч Другие страны
10:40
В Японии создали разлагающиеся в морской воде пластиковые пакеты Другие страны
10:16
Число инфицированных COVID-19 в Грузии возросло на 14 человек В регионе
09:47
Армяне нарушили режим прекращения огня 60 раз за сутки Нагорно-карабахский конфликт
09:45
Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона распространила заявление Нагорно-карабахский конфликт
09:23
На западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на заражение чумой Другие страны
08:32
В Португалии создали убивающую коронавирус маску Другие страны
07:36
Три человека ранены в результате стрельбы в ходе акции протеста в США Другие страны
06:12
Число случаев коронавируса в мире превысило 16 миллионов Другие страны
05:43
В Бразилии выявили 51 тысячу новых случаев COVID-19 Другие страны
04:44
В Юте упал небольшой самолет Другие страны
Вся новостная лента