Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона распространила заявление

На фоне военной агрессии Вооруженных сил Армении в направлении Товузского района Азербайджана радикальные армянские группировки организовали варварские нападения на наши дипломатические представительства и соотечественников в разных странах мира.

"На фоне военной агрессии Вооруженных сил Армении в направлении Товузского района Азербайджана радикальные армянские группировки организовали варварские нападения на наши дипломатические представительства и соотечественников в разных странах мира. Все это является результатом политики азербайджанофобии, проводимой руководством Армении в течение многих лет, и нынешнее правительство Пашиняна также поощряет это".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона.

"Кампании ненависти, нацеленные на азербайджанцев в прошлом, привели к этнической чистке азербайджанского народа от его исконных земель, где они проживали веками. К сожалению, сейчас мы являемся свидетелями очередной кампании ненависти против азербайджанского народа. Но, прививая ненависть к нам, планы армянского руководства по захвату новой территории у Азербайджанской Республики на этот раз потерпят полную неудачу и окажут противоположный эффект.

Наши заявления и призывы в поддержку урегулирования армяно-азербайджанского конфликта были не только отвергнуты Арменией, но даже наше существование было опровергнуто, и подручные армянского руководства подвергли нас ненавистными сообщениями.

Нас чрезвычайно вдохновляет гражданская позиция наших соотечественников по всему миру. Мы гордимся всеми нашими азербайджанскими братьями и сестрами, которые твердо стоят перед армянами с мышлением АСАЛА, которые с ненавистью смотрят на азербайджанский флаг как в окопах, так и за рубежом! Мы призываем наших дорогих соотечественников вести себя хладнокровно и не идти на армянские провокации, и защитить себя от возможных армянских террористических атак", - говорится в заявлении общины.