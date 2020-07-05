Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона распространила заявление

Под прикрытием своей игрушечной структуры правительство Армении вновь предъявляет территориальные претензии к Азербайджану.

«Под прикрытием своей марионеточной структуры правительство Армении вновь предъявляет территориальные претензии к Азербайджану. Это происходит на фоне находящегося под армянской оккупацией Нагорно-Карабахского региона, составляющего около 1/5 международно признанных территорий Азербайджана, а также семи прилегающих районов».

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона.

«Как бы ненормально это ни звучало, Армения, которая изгнала около миллиона азербайджанцев из своих домов и на протяжении почти 30 лет лишала их основных прав человека, бесстыдно жалуется на то, что армянское население страдает от конфликта.

Делая нелепые заявления от имени так называемого режима, установленного в оккупированном Карабахском регионе Азербайджана, правительство Армении либо не понимает реалий, либо считает, что оно может обмануть международное сообщество такими необоснованными обвинениями.

Судя по всему, вопреки духу наших мирных посланий, Армения намерена продлить оккупацию территорий Азербайджана. Кампании ненависти Армении и армянской диаспоры, направленные против подвергшихся этнической чистке азербайджанцев, являются ярким тому подтверждением.

Мы призываем Армению сосредоточиться на мире, а не занимать деструктивную позицию в урегулировании конфликта, и поддержать наши усилия по обеспечению мирного сосуществования армянского и азербайджанского народов в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана. Безопасность и благосостояние людей региона могут быть достигнуты только путем прочного и справедливого мира», - говорится в заявлении.