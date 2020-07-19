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Азербайджанец обратился к Ангеле Меркель по поводу армянской провокации

Азербайджанец обратился к Ангеле Меркель по поводу армянской провокации Немецкий врач и политик азербайджанского происхождения Рахим Шмидт направил письма президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, канцлеру Ангеле Меркель, министру иностранных дел Хайко Маасу, спикеру Бундестага (парламента) Вольфгангу Шойбле и депутата
Нагорно-карабахский конфликт
19 июля 2020 г. 12:40
Азербайджанец обратился к Ангеле Меркель по поводу армянской провокации

Немецкий врач и политик азербайджанского происхождения Рахим Шмидт направил письма президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, канцлеру Ангеле Меркель, министру иностранных дел Хайко Маасу, спикеру Бундестага (парламента) Вольфгангу Шойбле и депутатам парламента в связи с провокацией, совершенной Арменией на границе с Азербайджаном в направлении Товузского района.


Как передает Report, в своем письме Р.Шмидт отмечает, что Армения все еще держит под оккупацией 20 процентов азербайджанских территорий.
Шмидт подчеркнул, что Азербайджан пытается урегулировать конфликт мирным путем уже около 30 лет и участвует в переговорах при посредничестве Минской группы ОБСЕ.


"Однако конфликт не разрешен, и Армения часто нарушает режим прекращения огня, совершает провокации, обстреливает азербайджанских мирных жителей, убивает женщин и детей и разрушает дома. Так не может продолжаться. Я также считаю необходимым обратить ваше внимание на то, что своей политикой Азербайджан стремится к установлению мира, сотрудничества и диалога между народами на Южном Кавказе. Эта политика на благо всех наций и государств. В то же время между Азербайджаном и Германией существует широкое сотрудничество, особенно в экономической сфере", - подчеркнул он.


Шмидт призвал руководство Германии оказать давление на официальный Ереван с целью вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Если это произойдет, азербайджанцы и армяне могут жить в мире, отметил он.


Наш соотечественник сообщил, что ждет ответа на свои письма.


Следует отметить, что доктор медицинских наук, профессор Рахим Шмидт родился в 1959 году в Мияне, Иран. Он живет в Германии уже 42 года.
Рахим Шмидт был избран членом парламента от Партии зеленых от второго избирательного округа Майнца в 2011 году. Он единственный политик-мигрант, избранный в парламент Рейнланд-Пфальца.
 

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı siyasətçi Angela Merkelə ermənilərlə bağlı müraciət etdi

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