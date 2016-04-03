Азербайджан принимает в одностороннем порядке решение о приостановке военных операций в Нагорном Карабахе

Баку. 3 Апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан принимает в одностороннем порядке решение о приостановке военных операций и ответных мер на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства обороны республики.

"В результате настойчивых обращений международных организаций и с учетом проводимой Азербайджаном миролюбивой политики, азербайджанские Вооруженные силы приняло решение о приостановлении в одностороннем порядке военных операций и контрмер против армян на оккупированных территориях и о начале мер по усилению обороноспособности на освобожденных территориях и землях", - говорится в сообщении.

В минобороны уточнили, что Азербайджан и в дальнейшем намерен продолжать атаки на противника для освобождения оккупированных территорий и обеспечения территориальной целостности, используя для этого все возможные средства, в случае если армянские ВС продолжат провокационную деятельность и будут наносить удары по жилым пунктам.