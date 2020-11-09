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МИД Азербайджана распространил информацию о сбитом российском вертолете

МИД Азербайджана распространил информацию о сбитом российском вертолете МИД Азербайджана принес извинения за сбитый вертолет ВВС России.
Нагорно-карабахский конфликт
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9 ноября 2020 г. 21:25
МИД Азербайджана распространил информацию о сбитом российском вертолете

МИД Азербайджана принес извинения за сбитый вертолет ВВС России.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД.

По информации, полученной в Министерстве обороны Азербайджанской Республики из Министерства обороны Российской Федерации, 9 ноября в 18:30 на Нахчыванском участке армяно-азербайджанской государственной границы был сбит военный вертолет Ми-24 Российской Федерации.

В этой связи необходимо подчеркнуть следующее:

- полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения.

- полет проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО.

- вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в указанном районе.

В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение.

Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны.

Азербайджан выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Rusiya helikopterinin vurulması ilə bağlı məlumat yaydı

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