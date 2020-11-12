Азербайджан ответил главе МИД Канады

Совместное заявление между Азербайджаном и Арменией о прекращении военных действий и объявлении полного прекращения огня было подписано 10 ноября 2020 года

Управление пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики ответило на заявление министра иностранных дел Канады от 11 ноября 2020 года.

В поступившем в Report заявлении говорится:

"Одностороннее заявление министра иностранных дел Канады в связи с приостановлением военных операций между Арменией и Азербайджаном, в котором явно прослеживаются проармянские чувства, вызывает сожаление.

Министр иностранных дел Канады, который не выступил ни с одним заявлением, осуждающим почти 30-летнюю оккупацию азербайджанских земель Арменией и нарушение прав сотен тысяч азербайджанцев, дающим импульс длящемуся все это время переговорному процессу или поддерживающим исполнение соответствующих резолюций СБ ООН, теперь, похоже, начал заниматься конфликтом.

Напомним, что совместное заявление между Азербайджаном и Арменией о прекращении военных действий и объявлении полного прекращения огня было подписано 10 ноября 2020 года президентом Азербайджана, премьер-министром Армении и президентом России. Это соглашение, основанное на резолюциях СБ ООН, в настоящее время реализуется.

Ни одно государство, особенно расположенное далеко от территории, не может быть более заинтересовано в обеспечении мира и безопасности в регионе, чем региональные страны.

Если Канада действительно хочет обеспечить устойчивый мир в регионе, то она должна действовать в соответствии с принципами международного права и требованиями резолюций СБ ООН и выступать с заявлениями в этом духе. Обратное ни что иное, как нанесение ущерба политическому урегулированию конфликта и, следовательно, установлению мира в регионе".