Азербайджан обвинил руководство Армении в кровавых терактах в Барде

По мере продвижения Азербайджанской армии политическое руководство Армении прибегает к таким мерзким поступкам

"Против азербайджанского народа было совершено очередное преступление. С полной ответственностью заявляю, что это преступление было совершено непосредственно по поручению военно-политического руководства Армении”.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам прибывший в Барду генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, это преступление было совершено по поручению военно-политического руководства Армении:

"Еще раз с полной ответственностью заявляю, что это связано с большими успехами Азербайджана в войне. По мере продвижения Азербайджанской армии, нанесения ударов по армянским вооруженным формированиям, политическое руководство Армении прибегает к таким мерзким поступкам. В связи с этим с нашей стороны возбуждено уголовное дело. Со вчерашнего дня следственно-оперативная группа работает в городе Барде и собирает все необходимые доказательства. Никогда в истории ответственные за подобные преступления не избегали наказания, и в этот раз им это не удастся".