О нас
Report Georgia

Азербайджан обратился в международные организации из-за провокации Армении на границе

Азербайджан обратился в международные организации из-за провокации Армении на границе Соответствующие призывы были направлены международным организациям
Нагорно-карабахский конфликт
13 июля 2020 г. 13:57
Азербайджан обратился в международные организации из-за провокации Армении на границе

Азербайджан обратился в международные организации из-за провокации, совершенной  Арменией  на границе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на заседании Совета безопасности 13 июля.

"Соответствующие призывы были направлены международным организациям, и, как только это позволит оперативная ситуация, мы пригласим военных представителей аккредитованных в Азербайджане дипмиссий зарубежных стран, чтобы они увидели ситуацию своими глазами. Чтобы увидели, кто совершил эту военную провокацию. Что произошло в результате этой военной провокации, и кто в ответе за обострение ситуации. Наше дело - правое, и Азербайджан не отступит от своей принципиальной позиции", - сказал президент. 

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ermənistanın sərhəddə törətdiyi təxribatla bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib

Новости партнеров

Другие новости из категории

Эльмар Мамедъяров обсудил ситуацию с российским сопредседателем и представителем ОБСЕ
Эльмар Мамедъяров обсудил ситуацию с российским сопредседателем и представителем ОБСЕ
13 июля 2020 г. 13:46
Спецпредставитель ЕС призвал стороны карабахского конфликта к сдержанности
Спецпредставитель ЕС призвал стороны карабахского конфликта к сдержанности
13 июля 2020 г. 13:41
Госслужба: Молодые люди просятся на фронт для участия в боевых действиях
Госслужба: Молодые люди просятся на фронт для участия в боевых действиях
13 июля 2020 г. 13:36
Посол: Пока будет оккупирована территория Азербайджана, такие инциденты неизбежны
Посол: Пока будет оккупирована территория Азербайджана, такие инциденты неизбежны
13 июля 2020 г. 13:10
Похоронен шехид Эльшад Мамедов
Похоронен шехид Эльшад Мамедов
13 июля 2020 г. 12:34
Генсек ОДКБ созвал экстренное заседание из-за обострения на армяно-азербайджанской границе
Генсек ОДКБ созвал экстренное заседание из-за обострения на армяно-азербайджанской границе
13 июля 2020 г. 12:12
Депутат: Николу Пашиняну не следует забывать апрельские бои 2016-го года
Депутат: Николу Пашиняну не следует забывать апрельские бои 2016-го года
13 июля 2020 г. 12:11
Лейтенант Рашад Махмудов будет похоронен в Билясуваре
ФотоЛейтенант Рашад Махмудов будет похоронен в Билясуваре
13 июля 2020 г. 11:52
Армения начала признавать свои потери на фронте
Армения начала признавать свои потери на фронте
13 июля 2020 г. 11:44
В Агстафе прощаются с шехидом Азербайджанской армии
ФотоВ Агстафе прощаются с шехидом Азербайджанской армии
13 июля 2020 г. 11:43

Последние новости

14:15
МИД России: Эскалация на армяно-азербайджанской границе недопустима Нагорно-карабахский конфликт
14:10
ВидеоВ посольстве Азербайджана в Казахстане приспущен флаг Внешняя политика
14:01
Президент: Армянские солдаты не смогли пересечь даже сантиметра азербайджанской земли Нагорно-карабахский конфликт
13:57
Азербайджан обратился в международные организации из-за провокации Армении на границе Нагорно-карабахский конфликт
13:46
Эльмар Мамедъяров обсудил ситуацию с российским сопредседателем и представителем ОБСЕ Нагорно-карабахский конфликт
13:42
В России за сутки коронавирусом заразились свыше 6,5 тыс.человек В регионе
13:41
Спецпредставитель ЕС призвал стороны карабахского конфликта к сдержанности Нагорно-карабахский конфликт
13:36
Госслужба: Молодые люди просятся на фронт для участия в боевых действиях Нагорно-карабахский конфликт
13:28
В Азербайджане предлагается увеличить долю возобновляемой энергии Энергетика
13:27
Азербайджан и Иран обсуждают возобновление полетов Инфраструктура
13:18
Вице-премьер Азербайджана о ситуации на линии соприкосновения Внутренняя политика
13:10
Посол: Пока будет оккупирована территория Азербайджана, такие инциденты неизбежны Нагорно-карабахский конфликт
12:51
Китай ввел санкции в ответ на действия американской стороны Другие страны
12:45
Под председательством президента Ильхама Алиева прошло заседание Совбеза Внутренняя политика
12:34
Похоронен шехид Эльшад Мамедов Нагорно-карабахский конфликт