Азербайджан обратился в международные организации из-за провокации Армении на границе

Соответствующие призывы были направлены международным организациям

Азербайджан обратился в международные организации из-за провокации, совершенной Арменией на границе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на заседании Совета безопасности 13 июля.

"Соответствующие призывы были направлены международным организациям, и, как только это позволит оперативная ситуация, мы пригласим военных представителей аккредитованных в Азербайджане дипмиссий зарубежных стран, чтобы они увидели ситуацию своими глазами. Чтобы увидели, кто совершил эту военную провокацию. Что произошло в результате этой военной провокации, и кто в ответе за обострение ситуации. Наше дело - правое, и Азербайджан не отступит от своей принципиальной позиции", - сказал президент.