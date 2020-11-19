Азер Худиев: 44 дневная война показала, что Азербайджан намного сильнее Армении

"Азербайджан вынужден был восстановить свою территориальную целостность применяя военную силу"

После окончания Второй Карабахской Войны происходит интенсивное осмысление геополитического, военного и информационного аспектов происходящих процессов. Эксперты уверены, что Южной Кавказ переходит в новое геополитическое измерение. Но позиции отличаются в вопросе конкретного содержания этого процесса. Вопрос ставится обычно таким образом: "Кто выиграл больше - Россия или Турция? И выиграл ли Азербайджан?".

Как сообщает Report, бывший посол Азербайджана в Украине Азер Худиев ответил на эти вопросы в своей статье "Азербайджан: на перекрестке двух турбулентностей".

"Ответы разные. Некоторые считают, что Россия, тактически, в финале обыграла всех, включая Турцию, Азербайджан и Армению. Другие уверены в том, что Турция в геополитическом и стратегическом плане получила больше выгоды, чем Россия. Некоторые эксперты отмечают успехи Азербайджана на поле сражения и за столом переговоров. На фоне этих выводов, почти все эксперты не сомневаются в поражении Армении и Европы.

Возможно. Но, по нашему мнению, реальная ситуация в регионе имеет более сложную картину и неопределенную динамику, чем представляет себе экспертное сообщество. Героизм Азербайджанской армии так радикально изменил геополитическую панораму региона, что быстрое адекватное осмысление происходящего крайне затруднительно. Более того, до 27 сентября, геополитическая стабильность в регионе была очень хрупкой. Многие эксперты говорили о существовании геополитической турбулентности, что в любой момент регион мог быть охвачен хаосом. Источником такой турбулентности считался, как все нарастающий интерес крупных мировых игроков в регионе, так и наличие нерешенности конфликта".

Дипломат считает, что в общем этот прогноз себя оправдывает. Южный Кавказ быстрыми темпами стал полем для столкновения интересов крупных региональных и мировых игроков за короткое время.

"Азербайджан вынужден был восстановить свою территориальную целостность применяя военную силу. Так как официальный Ереван открыто заявлял, что не собирается выводить свои оккупационные военизированные силы из международной признанной территорий Азербайджана. А бессмысленные переговоры в рамках Минской Группы ОБЕСЕ не давали никаких результатов, должно быть и не дали бы, еще 30 лет, никаких результатов. Боевые действия в Карабахе стало, своего рода, лакмусовой бумагой для полного понимания столь долгое время нерешенности конфликта.

44 дневная война показала, что Азербайджан намного сильнее Армении в военном, политическом, дипломатическом и духовно-моральном плане".

Баку и Анкара стремительно настроены на восстановление исторической, геополитической и политической справедливости. Шансы Азербайджана в нынешних геополитических условиях не плохие, на сегодняшний день. Без должного понимания особенности процессов, невозможно адекватно осмыслить сегодняшний расклад сил в геополитике региона".

При этом, А. Худиев напоминает о том, что Москва, как традиционно сильный игрок на Южном Кавказе, сохраняет свой статус:

"Внедрение российских миротворцев в Нагорный Карабах, по этой причине, вполне ожидаемое событие. События в регионе показывают, что Россия пока не готова поделить этот регион с Западом. Но есть один важный геополитический нюанс - присутствие Турции на Южном Кавказе. Это уже факт и показывает, что начинается новая эра в конструкции геополитической динамики Кавказа. А именно, Россия уже не единственная геополитическая и военная сила на Южном Кавказе. В этом ключе, стоит отметить очень важный момент, что Азербайджан и Турция действуют в регионе в тандеме. Данный тандем можно смело назвать "стабилизирующей силой", так как, несмотря на предвзятые позиции некоторых государств, Турция все-таки является полноценным и самым активным членом НАТО".

По словам автора, в лице Франции, Запад крайне неудачно и неконструктивно выражает свое отношение к решению конфликт: "Официальный Париж открыто заявляет, что он на стороне Еревана. Это противоречит статусу посредника Франции как сопредседателя Минской Группы и усиливает руку Москвы. На фоне этого США ведет себя недостаточно активно, в связи с состоявшимися президентскими выборами, и пока предпочитает быть в тени".

"Теперь региональная геополитическая динамика во многом зависит от деятельности Азербайджана. Конечно, здесь будет играть немаловажную роль дальнейшее усиление азербайджанской государственности, повышение профессиональной подготовки чиновников, ликвидации коррупции и дальнейшая демократизация социально-экономического и политического управления и прозрачности. Президент Ильхам Алиев в этих направлениях активно осуществляет свои программы. Для полноценного успеха, Президенту в этом должно помочь общество. В том числе дипломаты обязаны точно выполнять поручения главы государства. Ильхам Алиев, как лидер страны и глава государства тонкий, умный политик, со стратегическом складом мышления. Есть большая надежда, что Азербайджанское общество еще более тесно объединится вокруг своего Президента и продолжится устойчивое развитие азербайджанской государственности", - отмечается в статье.