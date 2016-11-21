Азербайджан добился отмены концерта в Брюсселе, направленного на пропаганду карабахских сепаратистов

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Обеспечена отмена концертной программы, проведение которой предусматривалось в известном дворце Palais des Beaux Arts в Брюсселе в целях пропаганды созданного на оккупированных со стороны Армении территориях Азербайджана сепаратистского режима.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Теперь государственная пропагандистская машина Армении пытается всеми неправдами и отговорками оправдать эту неудачу", - подчеркнул Х.Гаджиев.

Он отметил, что особую роль в предотвращении провокационных мероприятий по пропаганде сепаратистского режима в Брюсселе сыграл Милли Меджлис Азербайджанской Республики: "Милли Меджлис предпринял важные превентивные шаги в этом направлении, проведена работа с законодательным органом Бельгии, Европарламентом и другими соответствующими структурами".

Напомним, что также добились отмены визита в Брюссель Бако Саакяна, представляющегося "руководителем" сепаратистского режима.