 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан добился отмены концерта в Брюсселе, направленного на пропаганду карабахских сепаратистов

    Хикмет Гаджиев: Теперь государственная пропагандистская машина Армении пытается всеми неправдами и отговорками оправдать эту неудачу

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Обеспечена отмена концертной программы, проведение которой предусматривалось в известном дворце Palais des Beaux Arts в Брюсселе в целях пропаганды созданного на оккупированных со стороны Армении территориях Азербайджана сепаратистского режима.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев. 

    "Теперь государственная пропагандистская машина Армении пытается всеми неправдами и отговорками оправдать эту неудачу", - подчеркнул Х.Гаджиев. 

    Он отметил, что особую роль в предотвращении провокационных мероприятий по пропаганде сепаратистского режима в Брюсселе сыграл Милли Меджлис Азербайджанской Республики: "Милли Меджлис предпринял важные превентивные шаги в этом направлении, проведена работа с законодательным органом Бельгии, Европарламентом и другими соответствующими структурами". 

    Напомним, что также добились отмены визита в Брюссель Бако Саакяна, представляющегося "руководителем" сепаратистского режима.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi