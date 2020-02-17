Аяз Муталлибов ответил на обвинения Пашиняна

Бывший президент Азербайджана Аяз Муталибов в интервью программе "Неделя" Азербайджанского телевидения ответил премьер-министру Армении Николу Пашиняну, сообщает Report.

Экс-президент Азербайджана Аяз Муталибов назвал “необоснованным” его утверждение о том, что Ходжалинский геноцид был совершён азербайджанцами, которое он высказал в панельных дискуссиях по Армяно-Азербайджанскому нагорно-Карабахскому конфликту в рамках Мюнхенской Конференции по Безопасности, ссылаясь при этом на бывшего президента Азербайджана Аяза Муталибова:

“ В словах Пашиняна нет реальной основы. Он говорит неправду. Поэтому этот кровавый конфликт связывать с высказываниями какого-то журналиста в газете “Аргументы и факты” не только не логично, но и необъективно. Тем более, на конференции такого уровня, как Мюнхенская. Однако президент нашей страны дал достаточно убедительный ответ на эту ложь. В общем-то, ссылаться на меня в этом вопросе само по себе удивительно и недопустимо”.