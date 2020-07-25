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Автомобили с надписями "Карабах это Азербайджан" едут по улицам Нью-Йорка

Автомобили с надписями "Карабах это Азербайджан" едут по улицам Нью-Йорка Специальные автомобили с цифровыми плакатами с надписями "Прекратите армянскую оккупацию", "Карабах это Азербайджан", "Азербайджан хочет мира, Армения хочет войны" сегодня в течение дня едут по центральным улицам и площадям Нью-Йорка, информируя жителей м
Нагорно-карабахский конфликт
25 июля 2020 г. 01:14
Автомобили с надписями Карабах это Азербайджан едут по улицам Нью-Йорка

Специальные автомобили с цифровыми плакатами с надписями "Прекратите армянскую оккупацию", "Карабах это Азербайджан", "Азербайджан хочет мира, Армения хочет войны" сегодня в течение дня едут по центральным улицам и площадям Нью-Йорка, информируя жителей мегаполиса о захватнической политике Армении.

Как передает местное бюро Report, на цифровых плакатах также отображена информация о том, что 20 процентов территории Азербайджана было оккупировано, до миллиона наших соотечественников превратились в беженцев и вынужденных переселенцев, на оккупированных территориях были совершены акты вандализма по отношению к памятникам азербайджанской культуры, и что оккупационная политика армян все еще продолжается.

Автомобили с цифровыми плакатами остановились на Таймс-сквер. Они также проезжали перед посольством Армении в Нью-Йорке и штаб-квартирой ООН. Автомобили будут ездить по Нью-Йорку до поздней ночи.

Мероприятие привлекло внимание местных СМИ, блогеров и фотографов.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ plakatlı maşınlar Nyu-yorkluları erməni işğalı barədə məlumatlandırıb
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