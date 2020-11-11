Арутюнян: 1 500 армянских солдат бежали от нескольких десятков азербайджанцев

Глава сепаратистов "НКР" Араик Арутюнян заявил, что вся армянская нация предала армию

Глава сепаратистов т.н. "НКР" Араик Арутюнян заявил, что вся армянская нация предала армию.

Как сообщает Report, об этом он заявил в прямом эфире в Facebook.

Он отметил, что в начале октября, когда азербайджанская армия освободила Суговушан и Талыш, обратился за помощью к Еревану, но пришедшие на "помощь" элитные подразделения СНБ Армении отказались наступать на ВС Азербайджана. По его словам, часть армии находилась в панике:

"У нас не было человеческих ресурсов, чтобы поддержать наших мальчиков на передовой. В тот день мне уже было ясно, что часть армии находится в состоянии паники. Я просил, умолял, сказал, что пойду впереди вас, они не пришли, они оставили "президента страны" одного. Конечно, я говорю об этом сегодня, потому что я должен говорить. Вы спросите у членов самого элитного подразделения СНБ РА, как они отклонили мою просьбу, я просил, просил. Вы спросите, какой ответ они дали?", - сказал Араик Арутюнян.

Глава сепаратистов признал, что во время сражения за Гадрут 1 500 армянских военнослужащих бежали в страхе перед несколькими десятками азербайджанских солдат.

Он также в своем выступлении обвинил армянских политиков: "Политики, которые пытаются найти сегодня предателей, пусть представляют данные об участии своих детей, об участии их родственников... Делая селфи, обманывали всех, показывали, что якобы на фронте. А на самом деле находились не там. Мы все вместе предали 18-20-летних солдат.

Каждый день мы приносили сотни жертв, но сколько пополнили? Новобранцы отказались идти на передовую, потому что нам не удалось вовремя получить помощь. А в последний день у нас было 1-2 сотни защитников на окраине Степанакерта".