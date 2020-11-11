Арутюнян: 1 500 армянских солдат бежали от нескольких десятков азербайджанцев

Глава сепаратистов т.н. "НКР" Араик Арутюнян заявил, что вся армянская нация предала армию.
Как сообщает Report, об этом он заявил в прямом эфире в Facebook.
Он отметил, что в начале октября, когда азербайджанская армия освободила Суговушан и Талыш, обратился за помощью к Еревану, но пришедшие на "помощь" элитные подразделения СНБ Армении отказались наступать на ВС Азербайджана. По его словам, часть армии находилась в панике:
"У нас не было человеческих ресурсов, чтобы поддержать наших мальчиков на передовой. В тот день мне уже было ясно, что часть армии находится в состоянии паники. Я просил, умолял, сказал, что пойду впереди вас, они не пришли, они оставили "президента страны" одного. Конечно, я говорю об этом сегодня, потому что я должен говорить. Вы спросите у членов самого элитного подразделения СНБ РА, как они отклонили мою просьбу, я просил, просил. Вы спросите, какой ответ они дали?", - сказал Араик Арутюнян.
Глава сепаратистов признал, что во время сражения за Гадрут 1 500 армянских военнослужащих бежали в страхе перед несколькими десятками азербайджанских солдат.
Он также в своем выступлении обвинил армянских политиков: "Политики, которые пытаются найти сегодня предателей, пусть представляют данные об участии своих детей, об участии их родственников... Делая селфи, обманывали всех, показывали, что якобы на фронте. А на самом деле находились не там. Мы все вместе предали 18-20-летних солдат.
Каждый день мы приносили сотни жертв, но сколько пополнили? Новобранцы отказались идти на передовую, потому что нам не удалось вовремя получить помощь. А в последний день у нас было 1-2 сотни защитников на окраине Степанакерта".