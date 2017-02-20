Армянское лобби попыталось помешать работе азербайджанского стенда на выставке в Лос-Анджелесе

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан был широко представлен на международной выставке туризма под названием "Лос-Анджелес: Путешествие и приключение".

Об этом сообщили Report в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

На азербайджанском стенде, уставленном Генконсульством, были представлены баннеры и различные издания о туристическом потенциале республики.

Посетителям выставки предоставили всестороннюю информацию о географическом положении Азербайджана, его истории, традициях религиозной толерантности, а также богатой культуре.

На установленном на стенде мониторе был продемонстрирован видеоролик о красивых краях, волшебной природе, уникальной истории и архитектурных памятниках Азербайджана.

Кроме того, национальные костюмы, продемонстрированные активистами азербайджанской диаспоры в Лос-Анджелесе, вызвали особенный интерес у посетителей выставки.

Были даны ответы на множество вопросов гостей выставки об Азербайджане и его туристических центрах.

Баннер под заглавием "Карабах - драгоценная корона Азербайджана" (Karabakh – Crown Jewel of Azerbaijan), показывающий, что Карабах является древней азербайджанской землей, вызвал особый интерес у посетителей.

На стенде были также продемонстрированы картины, отражающие живописную природу Карабаха, карабахских лошадей, ковры, Шушинскую крепость, мечеть Гевхар-аги, древний албанский Гандзасарский монастырь и школу карабахского мугама.

Участникам выставки были розданы книги о Карабахе, изданные Генконсульством.

В книге говорится, что Карабах является испокон веков азербайджанской землей, в ней также дается информация об оккупации этих земель Арменией и незаконности визитов на оккупированные территории.

Представители армянской диаспоры в Калифорнии, обеспокоенные широким участием Азербайджана на выставке, а также пропагандой карабахский земель как исторической части Азербайджана, разными провокационными и агрессивными методами попытались помешать работе азербайджанского стенда. Но в результате вмешательства службы безопасности выставки и полиции Лос-Анджелеса они не смогли достичь своих целей.

Отметим, что выставка, которую посещают более 30 тыс. посетителей, является самой большой выставкой туризма в США.