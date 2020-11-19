Армянский генерал: Информации Минобороны Армении были лживы на все 100%

Мовсес Акопян: "На пятый день войны сбежали 1 500 человек"

"Одной из задач информационного центра Министерства обороны было обмануть врага. Был только один стандарт: ложь не должна превышать 30%. Информации Минобороны Армении были лживы на все 100%".

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сказал экс-начальник Генштаба ВС Армении, старший военный инспектор Минобороны вражеской страны в период Второй Карабахской войны Мовсес Акопян.

По его словам, ложь, распространяемая в течение 44 дней, ввела Армению в глубокий кризис:

“Из-за сложившейся ситуации еще 5 октября я решил подать в отставку с поста старшего военного инспектора Минобороны, однако не обнародовал свое решение из-за активной фазы боев", - отметил он.

Минувшим днем М.Акопян подал в отставку с поста старшего военного инспектора Минобороны Армении.

По его словам, решение армянских властей отправить на войну в Нагорный Карабах добровольцев было преступным - добровольцы сами решали, куда им направляться, распределение сил командованием осуществлялось неверно.

"На пятый день войны сбежали 1 500 человек, которые были изолированы, чтобы не возвращаться в Армению и не вызывать панику. Их изначально отправили в неправильное место", - отметил Акопян.

Он также заявил, что план закупки вооружений был неоправданно изменен премьер-министром.