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Армянский генерал: Информации Минобороны Армении были лживы на все 100%

Армянский генерал: Информации Минобороны Армении были лживы на все 100% Мовсес Акопян: "На пятый день войны сбежали 1 500 человек"
Нагорно-карабахский конфликт
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19 ноября 2020 г. 15:51
Армянский генерал: Информации Минобороны Армении были лживы на все 100%
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"Одной из задач информационного центра Министерства обороны было обмануть врага. Был только один стандарт: ложь не должна превышать 30%. Информации Минобороны Армении были лживы на все 100%".

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сказал экс-начальник Генштаба ВС Армении, старший военный инспектор Минобороны вражеской страны в период Второй Карабахской войны Мовсес Акопян.

По его словам, ложь, распространяемая в течение 44 дней, ввела Армению в глубокий кризис:

“Из-за сложившейся ситуации еще 5 октября я решил подать в отставку с поста старшего военного инспектора Минобороны, однако не обнародовал свое решение из-за активной фазы боев", - отметил он.

Минувшим днем М.Акопян подал в отставку с поста старшего военного инспектора Минобороны Армении.

По его словам, решение армянских властей отправить на войну в Нагорный Карабах добровольцев было преступным - добровольцы сами решали, куда им направляться, распределение сил командованием осуществлялось неверно.

"На пятый день войны сбежали 1 500 человек, которые были изолированы, чтобы не возвращаться в Армению и не вызывать панику. Их изначально отправили в неправильное место", - отметил Акопян.

Он также заявил, что план закупки вооружений был неоправданно изменен премьер-министром.

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Версия на английском языке Armenian general: Defense Ministry gave 100% false information about battle
Версия на азербайджанском языке Erməni general: “Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin döyüşlərlə bağlı məlumatlarının 100 %-i yalan idi”

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