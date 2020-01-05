Армянские ВС 21 раз за сутки нарушили режим прекращения огня

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз, сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Отмечается, что с позиций, расположенных в селе Довех Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Кемерли Газахского района, в селе Гаралар Товузского района, в селах Геяли, Заманлы Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Новрузлу Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.