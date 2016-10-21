Армянские вооруженные подразделения обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 28 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Газахского района.

Помимо этого, позиции ВС Азербайджана были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябурт Тертерского района, Ашагы Сеидахмедли Гараханбейли Физулинского района, Куропаткино Ходжавендского района, Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Физулинского и Джабраильского районов.