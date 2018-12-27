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    В результате обстрела армянскими вооруженными подразделениями Агдама ранен мирный житель - ФОТО

    Агдам. 27 декабря. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Армении обстреляли село Мирашелли, которое находится напротив оккупированных территорий Агдамского района. 

    Как сообщает карабахское бюро Report, в результате, пулевое ранение в области уха получила 73-летняя Аллахвердиева Дильшад, которая приехала из Баку посетить могилу близкого родственника.

    Близкие женщины доставили ее в Агдамскую центральную больницу. После получения медицинской помощи Д.Аллахвердиева была выписана домой.

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