В результате обстрела армянскими вооруженными подразделениями Агдама ранен мирный житель - ФОТО

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Агдам. 27 декабря. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Армении обстреляли село Мирашелли, которое находится напротив оккупированных территорий Агдамского района.
Как сообщает карабахское бюро Report, в результате, пулевое ранение в области уха получила 73-летняя Аллахвердиева Дильшад, которая приехала из Баку посетить могилу близкого родственника.
Близкие женщины доставили ее в Агдамскую центральную больницу. После получения медицинской помощи Д.Аллахвердиева была выписана домой.
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