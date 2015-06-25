​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 84 раза за сутки

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения по различным направлениям фронта 84 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Айгепар и Мосесгех Бердского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Алибейли и Агдам Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные в селе Гаравялиляр Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу, Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Чайлы, Чилябурт Тертерского района, Нямирли, Кянгярли, Шыхлар, Юсифджанлы, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района,Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.