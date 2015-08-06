​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 103 раза за сутки

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 103 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Как сообщили из министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах и в селе Беркабер Иджеванского района, Шаваршаван Ноемберянского района обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах и в селах Гызылгаджилы и Фарахли Газахского района, с позиций, расположенных расположенных на безымянных высотах Красносельского района - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх, Гызылоба Тертерского района, Шихлар, Баш Гарвенд, Сарыджалы, Джавахирли, Кянгярли, Новрузлу Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.