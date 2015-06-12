​Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 100 раз за сутки

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 100 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех Бердского района обстреляли позиции, расположенные в селах Алибейли, Агдам Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные в селе Гаравялиляр и на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Чайлы Тертерского района, Юсифджанлы, Мярзили, Шыхлар, Баш Гарвянд, Кянгярли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горган, Горадиз, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.