​Армянские вооруженные подразделения 74 раза нарушили режим прекращения огня

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 74 раза нарушили режим прекращения огня, используя 60 и 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Беркабер Иджеванского района, Доверх и Шаваршан Ноембрянского района, обстреляли азербайджанские позиции в селе Гызылгаджили, Кемерли и Фарахли Газахского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу, Гюлистан Горанбойского района, Чилябюрт, Гызылоба, Ярымджа, Чайлы Тертерского района, Новрузлу, Кянгярли, Юсифджанлы, Мярзили, Джавахирли, Гарагашлы, Намирли Агдамского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского и Физулинского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские Вооруженные силы нанесли более 80-ти огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.