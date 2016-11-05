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    Армянские вооруженные подразделения 31 раз нарушили режим прекращения огня

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были обстреляны

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 31 раз.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    С позиций, расположенных в селе Вазашен Иджеванского района, в селе Шаваршаван Ноемберянского района, в селе Айгедзор Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селах Бала Джафарли и Ферехли Газахского района, на безымянных высотах на территории Товузского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Баш-Карвенд Агдамского района, Ашагы Вейселли, Горадиз, Горган, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Физулинского и Джебраильского районов.

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