Армянские вооруженные подразделения 31 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 31 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Вазашен Иджеванского района, в селе Шаваршаван Ноемберянского района, в селе Айгедзор Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селах Бала Джафарли и Ферехли Газахского района, на безымянных высотах на территории Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Баш-Карвенд Агдамского района, Ашагы Вейселли, Горадиз, Горган, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Физулинского и Джебраильского районов.